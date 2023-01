112-nieuws: lichaam in het water in Goirle • hardrijders bekeurd op A16

12.16

Een 34-jarige man is gisteren in Roosendaal aangehouden omdat hij zijn voormalige partner bedreigd, gestalkt en mishandeld zou hebben. De man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd opgepakt in een huis aan de Koraaldijk. In dat huis werden verschillende wapens gevonden. Ook vonden agenten daar duizenden euro’s aan contant geld en verschillende soorten hard- en softdrugs, mogelijk bestemd voor de handel. Vanwege die vondsten is ook de 23-jarige bewoonster gearresteerd.

