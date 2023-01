Pizza niet snel genoeg klaar, man slaat ruit kapot

Onvrede over een pizza die niet snel genoeg klaar is vrijdagavond geëscaleerd in Breda. Een ruit van een horecazaak aan de Haven werd ingeslagen.

De politie kon de 34-jarige verdachte al snel aanhouden op de Karnemelkstraat. Politiebus vernield

Verder werd in het centrum van Breda in de loop van de nacht een man uit Oudenbosch aangehouden vanwege het vernielen van een politiebus. Agenten hadden die politiebus rond halfvier op het Kasteelplein neergezet. Toen zij de bus daar achterlieten, legden beveiligingscamera’s vast hoe een jongeman meerdere keren tegen de zijspiegel van de bus trapte, tot die kapot ging. De dader was goed te zien was op de beelden en kon op basis daarvan korte tijd later op de Reigerstraat worden aangehouden.