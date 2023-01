Bedreigen en mishandelen van ex: man (34) aangehouden

Een 34-jarige man is vrijdag in Roosendaal aangehouden omdat hij zijn ex-partner bedreigd, gestalkt en mishandeld zou hebben. De man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd opgepakt in een huis aan de Koraaldijk. In dat huis werden verschillende wapens gevonden, waarschijnlijk alarmpistolen.

Ook vonden agenten daar pepperspray, duizenden euro’s aan contant geld en verschillende soorten hard- en softdrugs. Dit was mogelijk bestemd voor de handel. Vanwege die vondsten is ook de 23-jarige bewoonster gearresteerd. Omdat de man bij de politie bekend staat als vuurwapengevaarlijk, is hij door een arrestatieteam aangehouden.