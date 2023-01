PSV overtuigt nog steeds niet maar wint wel van Go Ahead Eagles

Goed was het niet altijd zaterdagmiddag in het Philips Stadion maar het resultaat telde. In een slaapverwekkende wedstrijd won PSV met 2-0 van Go Ahead Eagles. Het kan met een rustig gevoel toewerken naar de cruciale wedstrijd tegen Feyenoord.

Het woord crisis was gevallen en dus hing er een angstig sfeertje in het stadion. Iedereen vroeg zich toch af of PSV zich kon herstellen van het debacle tegen FC Emmen. Go Ahead Eagles, tot woensdag elf wedstrijden ongeslagen, was een typische tegenstander waarin de Eindhovenaren zich weer konden verslikken. Zoals dat dit jaar al vaker gebeurde.

Het begin was veelbelovend en PSV liet zien dat ze zich wilde revancheren. Maar na de 1-0 van Joey Veerman, hij kreeg na vier wisselbeurten weer een basisplek, zakte het niveau weer ver weg.

Grote kansen kreeg Go Ahead Eagles niet maar dreigend was het wel. Ook het begin van de tweede helft leken de bezoekers brutaal op zoek te gaan naar de gelijkmaker maar 25 minuten voor tijd was het Anwar El Ghazi die de wedstrijd in het slot gooide. Zijn 2-0 zorgde ervoor dat de wedstrijd nog minder aantrekkelijk werd.

Cruciale week

Daar zal Ruud van Nistelrooij en heel PSV voorlopig maling aan hebben. De drie punten moesten gehaald worden om met een rustig gevoel naar Feyenoord-uit te kunnen werken en bovenal een nog grotere crisis te voorkomen.

Rustig zal er toegewerkt worden naar de kraker tegen de koploper van de Eredivisie. Toch is er genoeg werk aan de winkel. Het elftal overtuigt nog steeds niet en ook vervangers van Noni Madueke en Cody Gakpo zijn nog niet gepresenteerd. Aanwinst Fabio Silva zat zaterdag bij de selectie maar kreeg enkele minuten als invaller.

Dinsdag wacht eerst de deadline van de transferwindow, die zondag daarop wacht de uitwedstrijd tegen Feyenoord. Een cruciale week waarin duidelijk gaat worden welke ambities nagestreefd kunnen worden in Eindhoven.