RKC Waalwijk met tien man nog te sterk voor FC Emmen

RKC Waalwijk heeft zaterdagavond in de Eredivisie gewonnen van FC Emmen. De ploeg die een flinke boost had gekregen na de zege op PSV wist zich in Waalwijk niet staande te houden en verloor met 2-0. Ondanks het feit dat de Brabanders de helft van de wedstrijd met tien man speelden.

Na de aftrap in het Mandemakers stadion in Waalwijk kwam RKC razendsnel op voorsprong. Al in de derde minuut zorgde Michiel Kramer, die voor het eerst sinds oktober in de basis stond, voor de 1-0. Na een harde lage voorzet van Mats Seuntjens schoot hij de bal door de benen van de keeper het net in. Het werd 2-0 voor de thuisploeg door een schot van Julian Lelieveld. De voorzet van Thierry Lutonda werd door Iliass Bel Hassani niet goed verwerkt en de bal viel voor de voeten van Lelieveld, die uithaalde. Het was zijn eerste schot op doel in de Eredivisie en meteen raak. Rode kaart

FC Emmen verloor nog in de eerste helft Richairo Zivkovic, die na een blessure niet meer verder kon. RKC raakte aan het begin van de tweede helft Bel Hassani kwijt. Die kreeg na ingrijpen van de VAR van scheidsrechter Robin Hensgens rood voor een overtreding op Mark Diemers. FC Emmen kreeg nog een aantal kleine kansen, maar het lukte de ploeg uit Drenthe niet om echt gevaarlijk te worden. RKC gaat er met drie punten vandoor, maar blijft op de tiende plaats staan. FC Emmen staat vijftiende in het klassement.