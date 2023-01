Hartproblemen zitten profdroom van Lars (21) dwars, nu is hij trainer

Het betaald voetbal lonkte. Driekwart jaar geleden tekende Lars Nabbe uit Sambeek zijn eerste profcontract als voetballer van eerstedivisionist VVV-Venlo. Maar toen kwam de medische keuring. Een hartprobleem werd geconstateerd. Hij moest per direct stoppen met voetbal. Nu wordt hij op zijn 21e hoofdtrainer van de amateurs van VV Sambeek, in de vierde klasse.

"Tja, het is inderdaad allemaal anders gelopen", vertelde Lars zondagmiddag in het radioprogramma 'De Zuidtribune' op Omroep Brabant. "Het was mooi geweest als ik op 21-jarige leeftijd mijn officiële debuut in het eerste elftal van VVV had mogen maken. Maar er vond een verplichte keuring vanuit de club plaats. Ik had nergens last van. Nog steeds niet, eigenlijk. Maar uit die keuring bleek dat ik een hartprobleem heb. Daarmee was profvoetbal helaas niet meer mogelijk."

"Cardiologen willen geen enkel risico nemen."

Ook voetbal op een lager niveau werd hem afgeraden. Dat was een fikse tik voor de middenvelder. "Maar het is natuurlijk nooit helemaal veilig als er hartafwijkingen en dergelijke worden geconstateerd. Het is niet dat er echt iets aan zit te komen, meer uit voorzorg. Ik heb ook geen operaties gehad tot dusver. Die zitten er ook niet aan te komen. Maar cardiologen willen geen enkel risico nemen." En dus spatte de droom die hij van jongs af aan had uit elkaar. "Acht jaar heb ik in Venlo gevoetbald. Ik ben hiervoor van school gewisseld, ging elke dag op en neer met de trein, als kleine jongen al. Je droomt vanaf je jeugd dat je ooit je officiële debuut mag maken en een contract mag tekenen. Dat contract is gelukt, maar dat debuut helaas niet. Dat is een enorme klap."

"Ik heb veel voetbalkennis opgedaan, de afgelopen jaren."

Toch wil hij graag in de voetbalwereld actief blijven. "Die gedachte had ik vrij snel al. Ik vind voetbal het leukste wat er is. Het liefst ben ik er elke dag mee bezig." Die gelegenheid krijgt hij nu bij amateurclub VV Sambeek. De vierdeklasser heeft Lars aangesteld als nieuwe coach voor het volgende voetbalseizoen. Tot die tijd mag hij de huidige hoofdtrainer Tom Wollenberg assisteren. Iets waar hij maar wat blij mee is. Hij traint nu dus ineens jongens die veelal ouder zijn dan hijzelf. "Ik denk dat ik een van de jongsten ben, ja. Maar ik ken de jongens natuurlijk goed, Sambeek is een klein dorp. Ik heb in ieder geval genoeg voetbalkennis opgedaan de afgelopen jaren. Ik hoop dat ik hen daarmee kan helpen.

"Wie weet waar dit ooit eindigt."

Of hij ook als trainer het profvoetbal wil nastreven, weet Lars nog niet zeker. "Misschien omdat ik nu nog geen ervaring heb als hoofdtrainer. Ik denk dat ik eerst maar eens hier in Sambeek ga beginnen. Mocht het heel erg bevallen en komt de competitieve Lars weer boven, wie weet waar het dan ooit eindigt."