Man (71) zwaargewond na mishandeling door betrapte inbrekers

De 71-jarige man die zaterdagavond werd mishandeld door twee inbrekers bij een huis aan de Boudewijn Drenkwaartlaan in Willemstad is ernstig gewond geraakt. Dat maakte de politie zondagochtend bekend. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis.

Buurtbewoners zagen de inbrekers rond zes uur 's avonds bij het huis aan de Boudewijn Drenkwaartlaan. Omdat ze de situatie niet vertrouwden, belden ze 112. Buurtonderzoek

Twee mannen, onder wie de 71-jarige man, besloten zelf poolshoogte te nemen in het steegje achter het huis. Ze stuitten daar op de twee verdachten, die ervandoor probeerden te gaan. De 71-jarige man werd vervolgens zwaar mishandeld. Uiteindelijk gingen de verdachten er in een auto vandoor. De politie heeft buurtonderzoek gedaan, maar de verdachten waren zondagochtend nog niet gevonden.