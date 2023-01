Familieruzie op straat loopt uit de hand, verschillende arrestaties

De politie heeft zondag bij een ruzie in de relationele sfeer twee tot vier mensen opgepakt. Verschillende familieleden kwamen met de auto naar de Dommeldalseweg in Geldrop vanwege onenigheid.

De ruzie vond op straat plaats. Een man zou volgens een 112-correspondent met pepperspray in het gezicht zijn gespoten, waarna hij zich verdedigde. De politie kwam met meerdere auto's naar de plek om de gemoederen te bedaren.

Ook een auto is in beslaggenomen. De oorzaak van de ruzie is niet bekend. De politie doet onderzoek.