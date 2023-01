Michael van Gerwen onderuit in kwartfinales Masters

Michael van Gerwen is zondagavond uitgeschakeld in de kwartfinales van The Masters. In het Engelse Milton Keynes verloor Mighty Mike met 10-7 van Rob Cross.

Van Gerwen gooide met 99,02 gedurende de hele wedstrijd een beter gemiddelde dan Cross (96,02), maar wist het niet af te maken aan het einde van de legs. Bij de eerste break stond hij al op een 4-1-achterstand. Daarna kwam hij nog even terug en werd het 4-5, maar de Vlijmenaar wist zijn eigen leg niet te behouden. Cross profiteerde daarvan en versloeg van Gerwen met 10-7.

"Hij zit dom te lachen en te doen."