Efteling-bewoners blijven roken, ondanks rookverbod voor bezoekers

Bezoekers van de Efteling moeten zich sinds eind vorig jaar houden aan een rookverbod in heel het park, maar de Efteling-bewoners zelf lijken maling te hebben aan die regel. De poppen in het Kabouterdorp en Fata Morgana-figuren hoeven voorlopig geen afscheid te nemen van hun geliefde sigaret of (water)pijp.

Sinds 14 november is roken in de Efteling alleen nog maar toegestaan in afgebakende rookzones, uit het zicht van andere bezoekers. In hun officiële statement meldde de Efteling destijds dat rokende Efteling-figuren het ook moesten ontgelden: "We willen gasten niet confronteren met rokende bezoekers, dus het zou gek zijn als we nog wel rokende personages laten zien."

Familieachtbaan

Op veel plekken in het park gebruiken de bewoners al decennialang een pijp. Denk aan de kabouters in het Kabouterdorp in het Sprookjesbos of de Nederlandse en Franse poppen in Carnaval Festival. Ook mijnbaron Gustave Hooghmoed bij achtbaar Baron 1898 rookt als een schoorsteen.

In de nieuwe familieachtbaan Max en Moritz is een pijp zelfs onderdeel van het verhaal. Kwajongens hebben de pijp van hun schoolmeester gevuld met buskruit, waardoor het voorwerp ontploft als hij het aansteekt. Deze scène had dan opnieuw ontworpen moeten worden.

Andere tijd of wereld

Maar dat is niet nodig. De Efteling heeft besloten dat Efteling-figuren hun rookwaar voorlopig gewoon mogen houden.

"Het gaat hier om karakters die worden uitgebeeld", zegt een woordvoerder van de Efteling hierover tegen pretparksite Looopings. “De karakters zijn vaak ook afkomstig uit een andere tijd of wereld."

