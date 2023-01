Zo kwamen er minder en minder Philips-fabrieken

Het aantal werknemers van Philips ging de afgelopen jaren hard naar beneden. In de jaren zeventig werkten wereldwijd nog zo’n 400.000 mensen voor het elektronicaconcern, maar sinds eind jaren zeventig nam het aantal werknemers af tot 77.000 nu. Van hen werken er nog 11.000 in Nederland.

Maandagmorgen maakte Philips de eerste reorganisatie onder de nieuwe topman Roy Jakobs bekend. Wereldwijd verdwijnen er 3000 banen, waarvan 1100 in Nederland. En in de komende twee jaar nog eens een zelfde aantal.

Medische apparaten

Van de honderden locaties in Nederland in de topjaren, zijn er nu nog meer enkele over. De meeste medewerkers van Philips in Nederland werken in Best. Daar werken ruim 7500 mensen. Hier maakt Philips medische apparaten, zoals MRI-scanners, en hier vallen nu de hardste klappen.

In Drachten produceren ruim 1600 mensen scheerapparaten en elektrische tandenborstels. Op het hoofdkantoor in Amsterdam werken ook ruim 1600 mensen.

In 1980 werkten in de regio Eindhoven nog ruim 40.000 mensen voor Philips. In 1997 waren dat er nog maar 21.600. Na de nieuwste reorganisatie zullen er daar ongeveer 7000 van overblijven.

Totaal veranderd

Het bedrijf is sinds de jaren zeventig en tachtig totaal veranderd en enorm afgeslankt. Philips stopte met de productie van televisies, het onderdeel dat lampen maakte, werd een zelfstandig bedrijf: Signify. In 2021 maakte Philips bekend dat ze wil focussen op de gezondheidszorg en afscheid nam van huishoudelijke apparaten.

Televisies, koffiezetapparaten, airfryers en stofzuigers worden nu door buitenlandse bedrijven gemaakt, maar krijgen nog wel een stickertje met de naam Philips.

Huizen en andere bedrijven

Van de tien grote Philips-complexen in Eindhoven is er nu geen een meer over. Op de bekendste, Strijp S en Strijp R, zijn huizen gebouwd en hebben zich andere bedrijven gevestigd.

Van de vijftien Brabantse vestigingen buiten Eindhoven is alleen de medische tak in Best nog in bedrijf. Fabrieken in onder meer Helmond, Roosendaal, Tilburg, Oss en Valkenswaard werden gesloten.

Als je op dit kaartje klikt, krijg je een nadere uitleg per gemeente: