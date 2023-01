Jeffrey Herlings krijgt vertrouwen van Red Bull KTM, contract verlengd

Red Bull KTM heeft zoveel vertrouwen in motorcrosser Jeffrey Herlings, dat het zijn zijn contract bij het fabrieksteam met twee jaar heeft verlengd. De 28-jarige Elsendorper, die door een zware blessure afgelopen seizoen niet in actie kwam, ligt nu tot en met 2025 vast bij het Oostenrijkse team.

Herlings tekende zijn eerste contract bij KTM in 2009 en debuteerde in het jaar erop als 15-jarige in de MX2-klasse. Sinds die tijd was hij goed voor 99 overwinningen in de diverse klassen. Hij werd drie keer wereldkampioen in de MX2 en twee keer in de zwaarste categorie: in 2018 en 2021.

Het afgelopen seizoein miste Herlings volledig vanwege een gebroken linkerhiel en een daaropvolgende operatie. Ook in andere seizoenen had hij regelmatig te maken met zware blessures.