'Philips al jaren los zand' volgens kenners en beleggers

Philips krijgt er ongenadig van langs na de aankondiging dat het concern 1100 banen in Nederland schrapt. Analisten en beleggers omschrijven het bedrijf als 'los zand'. De directie heeft geen grip op de werkvloer en de hele bedrijfscultuur moet nodig op de schop, zo luidt de algemene conclusie.

De ontslagronde treft vooral de regio rond Eindhoven en Best. Ook in Amsterdam waar het hoofdkantoor staat, verdwijnen banen. De nieuwe Philips-topman Roy Jakobs wil met de maandag aangekondigde ontslagronde en reorganisatie een einde maken aan de aanhoudende problemen bij Philips. Momenteel vormen de slaapapneu-apparaten een hoofdpijn-dossier die Philips niet alleen miljoenen kost maar ook flinke reputatieschade oplevert. Eerder ging het om andere beademingsapparaten en defibrillatoren.

Hardnekkig probleem

De plannen komen er op neer dat Philips flink snijdt in het management, stelt analist Jos Versteeg. Of dat de oplossing is, weet de analist van InsingerGillissen niet. Zo is volgens hem voormalig topman van Philips Frans van Houten daar ook jaren mee bezig geweest. "Maar het is een hardnekkig probleem."

Dat bevestigt ook de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). Die vond al voor de aankondiging van de reorganisatie dat 'de hele bedrijfscultuur op de schop moet'. De belangenvereniging van aandeelhouders meent dat 'een zeperd zoals het apneudossier' alleen is te voorkomen als het hoofdkantoor in Amsterdam meer grip krijgt op het reilen en zeilen van de Philips-dochters.

Dalende beurskoers

De reorganisatie van Philips kost wereldwijd 6000 banen. Die komen bovenop de 4000 banen die in oktober werden geschrapt. "Op een totaal van minder dan 80.000 medewerkers is dat meer dan 13 procent. Dat is vrij extreem", stelt Versteeg. De forse ingreep is ook een gevolg van de dalende beurskoers van Philips vorig jaar. Hierdoor begonnen de aandeelhouders druk uit te oefenen op de top van Philips.

Van alle bedrijfsonderdelen is Personal Health, de tak met elektrische tandenborstels, scheerapparaten en babyproducten, nog zeer belangrijk voor Philips. Dit dochterbedrijf draait erg goed, weet Versteeg. "Het bedrijf ziet goede kansen voor 'connected care' waarbij patiënten op afstand in de gaten worden gehouden. "Maar daar is de concurrentie wel heel sterk", meent de analist.

Beleggers

Rients Abma van Eumedion denkt dat beleggers de aanpassing van de strategie van Philips ‘positief waarderen’. Abma is directeur van de brancheorganisatie van voor institutionele beleggers. Dat zijn partijen met veel vermogen, zoals pensioenfondsen en levensverzekeraars.

“Jakobs is met een bijna honderd procent meerderheid door aandeelhouders benoemd tot bestuursvoorzitter van Philips. Daar spreekt vertrouwen uit dat hij orde op zaken zou kunnen stellen. De grote vuurproef is de aankondiging vandaag met de strategie-update die is gekomen om de weg naar groei weer te kunnen opslaan. Nu moet blijken of die weg ook daadwerkelijk succesvol zal zijn."