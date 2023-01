Brabant zag ze vliegen, deze vogels telden we het mees(t)

Heeft u afgelopen weekend met de verrekijker voor het raam gezeten? Bijna 17.000 Brabanders in elk geval wel, met als doel zoveel mogelijk vogels te spotten. In totaal werden er tijdens de Nationale Tuinvogeltelling van dit jaar zo'n 285.000 fladderende beestjes geturfd in onze provincie.

Maar welke soort vloog er nou het meest door de tuinen van onze provincie? Niet geheel verrassend: de huismus, op gepaste afstand gevolgd door de koolmees. Ook in de andere 11 provincies bezetten zij de top 2. De kauw rukt op

Eén positie was dan weer wel opvallend. De vierde plek wordt dit jaar namelijk ingenomen door de kauw. Naast Brabant haalde die de top 5 alleen in Noord- en Zuid-Holland en Zeeland. Verder werden in onze provincie ook de pimpelmees (plek 3) en de merel (plek 5) vaak geteld. Overigens kregen de tellende Brabanders wel waar voor hun geld. Of tijd, althans. Iedere deelnemer telde gemiddeld namelijk zo'n 17 vliegende vrienden.