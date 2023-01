Linda maakt de mooiste nagels van de Benelux: 'Kost gauw 5 uur per nagel'

Ze zit soms wel uren te priegelen op één nagel, maar dan heb je ook wat. De Eindhovense Linda Megens werd afgelopen weekend tijdens de Nailbattle in Moergestel door zowel de jury als het publiek verkozen tot beste nagelstyliste van de Benelux. Het volgende doel? "Het WK in Londen."

Het natuurtalent besloot voor de gein eens mee te doen aan een online wedstrijd. En je raadt het al: "Die won ik. Niet veel later klopte er een wedstrijdteam aan, waar ik me bij aan heb gesloten."

Sindsdien is ze regelmatig in allerlei competities te vinden, met de wedstrijd van afgelopen zondag als nieuw hoogtepunt. Toch zag ze de winst zelf totaal niet aankomen. "Vooraf had ik er totaal geen vertrouwen in, joh. Ik zag al die andere werken en het niveau was enorm. Kom ik weer aan, dacht ik al."

Valse bescheidenheid of niet, de jury dacht er in ieder geval anders over. "Ik kreeg uiteindelijk 139 van de in totaal te behalen 140 punten." Een bizarre score, al was het spannender dan je daardoor zou denken. "De nummer twee had maar een half puntje minder."

De jury was met name te spreken over de details in haar ontwerpen. "Ik hou van dat ieniemienie gepriegel. Maar goed, dat kost dan ook al gauw een uur of vijf per nagel."