Jong PSV wint de doelpuntrijke derby tegen Willem II

Jong PSV heeft de Brabantse derby tegen Willem II maandagavond gewonnen. Het duel op De Herdgang in Eindhoven eindigde in 3-2. Jong PSV stijgt door de zege naar de twaalfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie, Willem II blijft steken op de tiende plaats.

Het duel begon nog goed voor Willem II. Matthias Verreth bracht de ploeg van coach Reinier Robbemond al na een paar minuten op voorsprong. Hij joeg een vrije trap vanaf pakweg dertig meter achter keeper Kjell Peersman. Daarna nam PSV het initiatief over, maar echt gevaarlijk werd de thuisploeg niet.

Uitbraken

Willem II dreigde wel, met uitbraken. Twee keer kreeg back Leeroy Owusu een goede kans, maar de eerste keer raakte hij de bal niet goed en zijn tweede schot werd knap gepareerd door Peersman.

Bij het begin van de tweede helft was ook Max Svensson dicht bij de 0-2. Maar zijn schot werd geblokt, evenals dat van Erik Schouten.

Leep steekballetje

Daarna liet PSV zich wat meer gelden. Ismaïl Saibari krulde de bal rakelings langs het doel van Kostas Lamprou en korte tijd later had de Willem II-doelman een prima redding in huis op opnieuw een schot van de Belgische Marokkaan.

Korte tijd later viel de gelijkmaker alsnog. Na een leep steekballetje van Johan Bakayoko vond invaller Mohamed Nassoh de verre hoek: 1-1. Een kwartier later kantelde invaller Jason van Duiven het duel. Hij bracht de thuisploeg op een 2-1 voorsprong.

Omhaal

Dat was een dreun voor Willem II, maar de ploeg rechtte de rug en via een omhaal van Jeremy Bokila leek de ploeg alsnog een punt over te houden aan het duel: 2-2. Willem II ging vervolgens op zoek naar de winnende treffer, maar die viel aan de andere kant. In de allerlaatste minuut bezorgde Isaac Babadi Jong PSV de drie punten.