Veel files na meerdere ongelukken en vrachtwagen met lekke band

Een vrachtwagen met een lekke band veroorzaakt dinsdagochtend twintig kilometer file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Het voertuig staat bij knooppunt Empel, de rechterrijstrook is dicht. Verkeer moet rekening houden met ruim een uur vertraging. Aan de andere kant van de weg krijgt verkeer te maken met een halfuur vertraging. Ook op andere plekken in onze provincie is het druk.

Zo is op de A2 van Maastricht naar Eindhoven een ongeluk gebeurd met drie auto's. Bij knooppunt Leenderheide staat verkeer ruim een halfuur vast. En op de A27 bij Werkendam krijgt verkeer te maken met bijna twee uur vertraging. In de richting van Breda naar Gorinchem is een ongeluk gebeurd. Een rijstrook was dicht, maar om iets over acht is de weg weer vrij. De file neemt langzaam af. Verder staan er files vanwege de drukte op de weg op onder meer de A16 naar Rotterdam bij Breda-Noord (22 minuten), de A58 naar Eindhoven bij knooppunt De Baars (15 minuten) en de A50 naar Arnhem bij Oss-Oost (30 minuten).