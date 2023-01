Politie raast met 170 door de stad om dodelijk ongeval na te bootsen

Een speciaal geprepareerde politie-auto reed maandagavond met hoge snelheid over de Ringbaan-Oost in Tilburg. Met deze snelle BMW X5 werd het dodelijke ongeluk nagebootst, waarbij in december een 61-jarige fietser om het leven kwam. Een fietsster van 72 raakte zwaargewond. Op deze manier wil de politie meten hoe hard de 37-jarige bestuurder exact reed toen hij het ongeluk veroorzaakte.

Veel nieuwsgierige Tilburgers kwamen maandagavond even een kijkje nemen langs de Ringbaan-Oost, ter hoogte van de kruising met de Gelrebaan. Het ongeluk met een dode en een zwaar gewonde heeft iedereen meegekregen en ook heeft iedereen er een mening over. Met belangstelling wordt gekeken hoe de politie te werk gaat.

De Ringbaan-Oost is in noordelijke richting afgesloten. De weg is afgezet met linten en pionnen. Een zwarte BMW is uitgerust met meetapparatuur en rijdt zeker twintig keer de kruising over. Eerst rustig, daarna heel hard. Met snelheden tussen tussen de 90 en 170 kilometer per uur wil de politie exact vaststellen hoe hard er gereden is in december.

De detectielussen in de weg hebben in december al geregistreerd hoe hard de auto ongeveer heeft gereden. Maar om dat exact te meten is deze reconstructie nodig. "Met deze rijproef onderzoeken we de betrouwbaarheid en eventuele afwijkingen van de lussen in de weg", legt politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk uit. "Daardoor kunnen we de exacte snelheid van de auto nog nauwkeuriger bepalen, met een betrouwbaarheid tot 99 procent. Dat is belangrijk om eventuele roekeloosheid vast te kunnen stellen."

"Dat de man te hard reed en door het rode licht, staat wel vast", gaat de politiewoordvoerder verder. "Dat hebben verkeerspecialisten kort na het ongeluk al kunnen bepalen, onder meer door die lussen in de weg."

Bij de reconstructie waren ook de advocaat van de verdachte en familieleden van de slachtoffers aanwezig.

Twee fietsers geschept

De 37-jarige automobilist scheurde 21 december vorig jaar met hoge snelheid over de kruising met de Gelrebaan door rood licht. Op de oversteekplaats raakte hij de 61-jarige fietser, die overleed. Daarna reed hij een reclamezuil uit de grond en schepte een andere vrouw (72) op de fiets. Zij raakte zwaargewond.

De bestuurder raakte nog een geparkeerde auto, ramde een huis en kwam daarna met de auto tot stilstand op de rijbaan. De bestuurder klom uit het raam en nam de benen, maar kon volgens een ooggetuige meteen worden gepakt door een leverancier van een bloemenzaak even verderop.