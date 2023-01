Druilerig en kletsnat weer en dat wordt voorlopig niet veel beter

Het is druilerig en 'vies weer' als je dinsdag naar buiten stapt. En woensdag kunnen we ons opmaken voor weer een behoorlijk onstuimige dag. Het past precies bij het weer dat we de afgelopen maand hebben gehad. Want januari was met een gemiddelde temperatuur van 5,8 graden zeer zacht, maar ook kletsnat. Dat vertelt Rico Schröder van Weerplaza. Gemiddeld viel over heel Nederland 126 millimeter neerslag, terwijl 72 millimeter gebruikelijk is.

Het wordt voorlopig dus ook niet beter, vertelde Rico dinsdagochtend in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant. Ook deze dinsdagochtend en -middag trekt wat lichte regen en motregen vanuit het westen over de provincie. "Het is allemaal niet zo gek veel, maar het is een beetje druilerig", vertelde Rico. "Het is een beetje vies weer als je naar buiten gaat."

Later in de middag wordt het wel geleidelijk aan droog. "Met een beetje geluk zien we aan het eind van de middag in het westen van de provincie nog af en toe de zon." Daarbij is het zo'n 8 of 9 graden en er staat een matige westzuidwesten wind. Ook de komende avond en nacht verlopen droog. "De temperatuur daalt dan naar 2 of 3 graden. Dat is wel fris."

En er staat een onstuimige woensdag voor de deur. Dan trekken weer enkele buien over de provincie. "We beginnen de dag nog droog, met af en toe de zon. Maar later gaat het toch echt regenen. Het wordt een heel onstuimige dag met windkracht 5 en in het westen 6, een krachtige wind."