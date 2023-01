Inchecken met je bankpas of telefoon bij de NS, zo werkt dat

Te veel pasjes in je portemonnee? Je ov-chipkaart kan je vanaf nu thuislaten, want reizigers kunnen voortaan overal in Brabant en de rest van Nederland met een bankpas of telefoon inchecken voor de trein. In de bus kon dat al.

Na de busmaatschappijen Arriva en Hermes gaat ook de NS overstag, nadat een proef goed verliep. Het gaat voorlopig alleen om reizen in de tweede klas. Voor de eerste klas of als je met korting of een abonnement reist, is nog wel een ov-chipkaart nodig. Overstappen is geen probleem. Ook naar de treinen van QBuzz in de regio Dordrecht of Arriva in Limburg. Bij een kaartcontrole leg je je betaalpas of mobiel op het apparaat van de conducteur. Google Pay

Om met je telefoon te kunnen betalen, moet je Google Pay of Apple Pay gebruiken. Bij een bankpas moet contactloos betalen aanstaan. Door je bankpas te koppelen aan je ov-account kun je ook de reishistorie zien, bijvoorbeeld om reizen te kunnen declareren. Maar als je die historie niet nodig hebt, is koppelen ook niet nodig. Met het inchecken met betaalpas of telefoon richt de NS zich met name op reizigers die niet vaak met het openbaar vervoer reizen. Tot nu toe moest je een ov-chipkaart kopen voor 8,50 euro, zonder dat je een kilometer hebt gereisd. Daarom kozen sommige mensen toch voor de auto. Pas uit portemonnee halen

Betaal je met een bankpas? Dan moet je die wel uit je portemonnee halen, zo waarschuwt de NS. Anders kan het dat meerdere bankpassen tegelijkertijd worden gelezen en dat de reis meerdere keren wordt betaald. Als je vergeet uit te checken, kun je dat online corrigeren bij OV Pay, daarna wordt bekeken of je geld terugkrijgt. Als je rood staat kun je wel inchecken, maar niet uitchecken. Je komt dan op een speciale weigerlijst te staan. Je kunt je bankpas dan pas weer gebruiken om te reizen als je er weer geld op je rekening staat en de vorige reis hebt betaald. In deze video van de NS is te zien hoe het werkt.