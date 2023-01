Herdenking Watersnoodramp met live uitzending, liveblog en documentaire

Op zondag 1 februari 1953 overstroomden grote delen van West-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland. Er vielen 1836 doden, van wie 247 in Brabant. Omroep Brabant staat woensdag, 70 jaar na dato, stil bij de impact die de ramp had en tot op de dag van vandaag nog heeft. Dat doen we met onder meer een liveblog die van minuut tot minuut bijhoudt hoe de ramp verliep en een live uitzending van twee herdenkingen.

De watersnoodramp was de grootste natuurramp in ons land in eeuwen. Op de website en apps van Omroep Brabant lees je verhalen over de sporen die in de herinnering en in het landschap zijn achtergelaten. Maar ook hoe we in de toekomst met het wassende water kunnen omgaan. We spraken onder meer met nabestaanden en overlevenden.

Hele dag liveblog

In een historische blog met foto’s lees je live wat er op die bijzondere dag in 1953 gebeurde. Onder andere het moment dat de dijk in Heijningen doorbrak, het eerste bericht op het radionieuws en over hoe het water de polders bij Nieuw-Vossemeer binnenstroomt.

14.00 live herdenking

In verschillende plaatsen in West-Brabant zijn er woensdag herdenkingen. Zoals in Halsteren, Lepelstraat, Heijningen en Nieuw-Vossemeer.

Vanaf 14.00 uur kijk je online en op tv live mee naar de herdenkingsdienst vanuit de Sint-Quirinuskerk in Halsteren. Bij de herdenking zijn ook commissaris van de Koning Ina Adema en burgemeester Frank Petter van de gemeente Bergen op Zoom.

In Halsteren en in de omgeving van Lepelstraat vielen in totaal 78 slachtoffers. In de uitzending, die in samenwerking met ZuidWest TV wordt gemaakt, worden ook beelden getoond van de herdenking woensdagochtend in Lepelstraat.

15.15 documentaire ‘Ik was een kind in 1953’

Aansluitend zendt Omroep Brabant de documentaire 'Ik was een kind in 1953' uitgezonden. Zes mensen die als kind de watersnoodramp meemaakten vertellen over hun ervaringen. De documentaire laat de enorme impact zien die de ramp had op de kinderen in de getroffen gebieden.

17.30 Brabant Nieuws

Vanaf 17.30 uur zie je in Brabant Nieuws een reportage over de herdenking in Halsteren, Lepelstraat en het zwaar getroffen dorp Heijningen, gemeente Moerdijk.

In Heijningen is er een ingetogen herdenkingsbijeenkomst in het Pestalozzihuis. Daarna worden net als in de andere dorpen kransen en bloemen gelegd bij het watersnoodmonument. In het gebied van de huidige gemeente Moerdijk vielen 103 slachtoffers.