Deadline Day: PSV weigert miljoenenbod op Bakayoko, Depay gepolst

Het is dinsdag de laatste dag waarop voetbalclubs tijdens deze winterperiode spelers kunnen aantrekken of verkopen binnen een groot deel van Europa. Vooral bij PSV is het druk met transfers. Philipp Max heeft Eindhoven verlaten. Daar tegenover staat de komst van Patrick van Aanholt en Thorgan Hazard.

De 29-jarige Max maakt dit voetbalseizoen af bij het Duitse Eintracht Frankfurt. Hij is verhuurd aan de nummer zes in de Bundesliga met een optie tot koop. Max kwam in Duitsland eerder uit voor Schalke 04 en FC Augsburg. In Eindhoven groeide hij uit tot international. Max speelde sinds de zomer van 2020 117 officiële duels voor PSV. Max kwam daarin acht keer tot scoren en gaf twintig assists.

Van Aanholt en Hazard naar PSV

Patrick van Aanholt is de vervanger van Max. De Bosschenaar wordt de rest van dit seizoen gehuurd van het Turkse Galatasaray. PSV hoopt hem ook volgend seizoen te huren.

De transfer van de Belgische aanvaller Thorgan Hazard van Borussia Dortmund is ook rond. Hij wordt voor vijf maanden gehuurd van de Duitse topclub.

PSV wees een miljoenenbod van Paris Saint-Germain op Johan Bakayoko af. "Dat zijn van die dingen die je zelfs in de voetballerij niet aan ziet komen. Het zijn vreemde dingen in deze periode", zei algemeen directeur Marcel Brands dinsdag op de laatste dag van de transfermarkt.

PSG nam maandag contact op met Brands. "Ze zeiden letterlijk: hij speelt niet bij jullie en bij ons gaat hij spelen. Volgens mij speelt hij op dezelfde positie als Messi, dacht ik nog. Maar het is wel een compliment aan PSV en Bakayoko dat zo'n club aan dit talent denkt."

Depay gepolst

PSV probeerde deze transferperiode Memphis Depay terug te halen naar Eindhoven. "Memphis zei: ik ga even kijken wat er deze transferperiode gebeurt. Twee dagen later meldde Atlético Madrid zich", aldus Brands over de oud-speler van PSV.

Tot slot maakt Vitesse goede kans om Marco van Ginkel last minute over te nemen.

Nieuwe aanwinsten NAC en TOP Oss

NAC heeft de selectie dinsdag verder versterkt met Matthew Garbett. De 20-jarige middenvelder komt tot het einde van het voetbalseizoen op huurbasis over van Torino FC. NAC heeft een optie tot koop bedongen.

De 21-jarige Thijs van Leeuwen heeft TOP Oss als thuishonk gekozen, meldt de club. Hij is vastgelegd voor de komende anderhalf jaar, met daarbij de optie op nog een seizoen. De aanvallende middenvelder komt uit de jeugdopleiding van FC Twente en maakte in 2020 de overstap naar de eerste selectie. Hij debuteerde in september 2020 en speelde 21 duels, waarin hij drie keer scoorde. "Hij is een speler die het vermogen heeft tussen de linies te spelen, doelgericht aan de bal is en ons aanvallende impulsen kan geven. We denken dat hij tot veel in staat is.", meldt technisch directeur Klaas Wels.

Jeffrey Buma naar sc Heerenveen

Oud-PSV’er Jeffrey Bruma speelt de rest van het seizoen voor sc Heerenveen. De 31-jarige Bruma komt transfervrij over van het Turkse Kasimpasa en tekent in Heerenveen een contract tot het einde van het seizoen. Bruma speelde vanaf 2013 voor PSV. Met de Eindhovenaren werd hij in 2015 en 2016 landskampioen. In de zomer van 2016 vertrok hij vervolgens naar Wolfsburg, maar door blessures werd hij door die ploeg onder meer verhuurd aan Schalke 04 en FSV Mainz 05. In 2021 maakte Bruma een transfervrije overstap naar de Turkse club Kasimpasa.