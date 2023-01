Actie voor meer loon bij Dommelsche Bierbrouwerij: 'Het vat is leeg'

Honderd medewerkers van de Dommelsche Bierbrouwerij in Dommelen, onderdeel van multinational AB-Inbev, hebben dinsdagmorgen actiegevoerd voor meer loon. Dat deden ze tijdens de ochtendpauze, dus er is nog niet gestaakt. Het is volgens de vakbond de eerste keer in vijftig jaar dat er actie wordt gevoerd bij de brouwerij.

De actievoerders gingen met een vakbondsbestuurder van de FNV naar binnen om symbolisch een leeg vat aan te bieden aan de directie, onder het motto 'Het vat is leeg'. De pers mocht daar van het bedrijf niet bij zijn. Een woordvoeder van AB-Inbev wil zolang de gesprekken nog gaande zijn, niet reageren op de protestactie.

"Alles wordt duurder, dus het lijkt mij logisch dat wij ook meer krijgen."

De boodschap van de actievoerders is duidelijk. Vanwege de enorme inflatie en de oplopende prijzen willen ze acht procent meer loon. "Alles wordt duurder, dus het lijkt mij logisch dat wij ook meer krijgen", zegt een van de mannen die meedoet aan de actie. Voor de brouwerij staat een jongeman met een rode FNV-vlag te zwaaien. Het is Stijn die stagiair is bij de brouwerij. Zelf heeft hij nog nooit actiegevoerd.

"De mensen hier werken hard en hebben gewoon recht op meer loon."

Hij is even naar buiten gekomen om even te kijken en vindt de actie meer dan terecht: "De mensen hier werken hard en hebben gewoon recht op meer loon. Ik hoop dat de actie succes heeft." Of de actie succes heeft is nog onduidelijk. Bij de overhandiging van het lege biervat heeft de directie nog niet inhoudelijk gereageerd. Vakbondsvrouw Angela Jansen van de FNV zit dinsdagmiddag weer aan de onderhandelingstafel met AB-Inbev.

"Acht procent is eigenlijk het minimale."