Bomvolle konijnenopvang doordat mensen het voer niet meer kunnen betalen

Konijnen waren de afgelopen jaren onwijs populair, maar nu het steeds lastiger wordt om rond te komen, willen veel mensen ervanaf. Lonneke Dirkx komt handen tekort, want het is drukker dan ooit bij De Konijnenherberg in Moergestel. Waar ze voorheen een paar honderd konijnen per jaar opving, zijn dat er nu meer dan duizend. “Ik heb een opnamestop, maar nog steeds word ik de hele dag door gebeld.”

Lonneke startte haar opvang acht jaar geleden als hobby, met het idee om alleen tijdens de vakanties een tijdelijk onderkomen te bieden. Al gauw veranderde het pension in een opvang en inmiddels staat ze zestig uur per week tussen de konijnen.

"Als ze echt met de rug tegen de muur te staan, zeg ik vaak: laat de kosten maar zitten."

Ze ziet veel schrijnende situaties. Verwaarloosde konijnen, maar ook mensen die zelf onverzorgd binnen komen. “Sommigen hebben geen geld meer voor eten of dreigen hun huis uitgezet te worden. En die doen dan toch de moeite om voor hun dier een goede plek te vinden.” In dat soort gevallen knijpt ze vaak een oogje toe. “We vragen afstandskosten, maar als ze echt met de rug tegen de muur te staan, zeg ik vaak: laat maar zitten. Die mensen hebben al niks en het is nog erger als ze hun konijn in de natuur loslaten.”

Dat gebeurt namelijk steeds vaker. En ook die konijnen laat Lonneke niet in de kou staan. Gelukkig kan ze de komende vijf jaar rekenen op steun van de gemeenten Oisterwijk, Goirle, Hilvarenbeek, Baarle-Nassau en Tilburg. “Voor die subsidie heb ik acht jaar lang gestreden”, zegt Lonneke. “Doordat alles nu duurder is geworden, kan ik er niet heel veel meer mee dan gaten dichten. Maar ik ben al heel blij dat ik de kosten kan dekken en niet hoef te stoppen.” Voor de mensen die erover nadenken om een konijn te kopen als knuffeldier: "Doe het niet", zegt Lonneke. “Een konijn wordt vaak gezien als vervanging voor een hond of kat, maar dat is een grote misvatting. Als je dat wil moet je naar de speelgoedwinkel om iets van pluche te kopen, want anders kom je bedrogen uit."

"Zolang dierenwinkels nog konijnen verkopen, is het dweilen met de kraan open."

Het wordt volgens Lonneke daarom hoog tijd dat dierenwinkels stoppen met het verkopen van konijnen. “Zolang dat nog gebeurt, is het dweilen met de kraan open”, zegt ze. “De helft van de mensen die zich hier laten adviseren, haakt af, terwijl het hok al klaarstond. En in de winkel hadden die gewoon een konijn meegenomen, dat vervolgens weer hier terecht komt."