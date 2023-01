Grote stroomstoring legde ook verkeerslichten plat, grote chaos N65 voorbij

Het verkeer op de N65 tussen Tilburg en Den Bosch stond dinsdagmiddag muurvast. Door een grote stroomstoring in Midden-Brabant vielen om tien voor half drie de verkeerslichten uit. Om tien voor vier is de stroomstoring verholpen. Even later kon het verkeer op de N65 weer doorrijden.

Automobilisten moesten tijdens de stroomstoring zelf kijken wanneer ze de weg konden oversteken en dat zorgde voor chaos. De politie vroeg weggebruikers stapvoets de kruisingen op te rijden. Rijkswaterstaat stuurde verkeersregelaars naar een kruispunt op de N65 bij Oisterwijk. De oorzaak van de stroomstoring is waarschijnlijk kortsluiting, in de omgeving van een hoogspanningsstation in Tilburg-Noord. Monteurs van netbeheerder Enexis hebben op die plek een reserve transformator aangesloten zodat iedereen weer werd voorzien van stroom.