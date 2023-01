Urenlange stroomstoring in Midden-Brabant is opgelost

16.05

De stroomstoring die dinsdag tienduizenden huishoudens in Noord-Brabant en de Efteling trof is even voor 16.00 uur verholpen, meldt een woordvoerder van Enexis. Een woordvoerder van de Efteling zegt dat de meeste attracties binnen nu en korte tijd weer gaan draaien.

Als gevolg van de stroomstoring ontstonden diverse problemen. Meerdere attracties in de Efteling moesten worden ontruimd. Het ging hierbij onder meer om de Monorail, de zwanenbootjes en de Python. "Voor onze gasten was het vervelend", zegt de woordvoerder, die hierbij benadrukt dat alles snel en veilig is gegaan. "Voor ons is het een procedure." Niemand heeft op de kop gehangen volgens de Efteling.

Meerdere verkeerslichten in de regio waren uitgevallen, onder meer op de N65. De politie vroeg weggebruikers stapvoets de kruisingen op te rijden. Rijkswaterstaat stuurde verkeersregelaars naar een kruispunt op de N65 bij Oisterwijk.