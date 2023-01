Julia zat door storing vast in de Python: 'Onvergetelijk dagje Efteling'

Het was niet de achtbaanrit die Julia Beerkens (25) had verwacht toen ze dinsdagmiddag in de Python stapte tijdens haar dagje Efteling. Door de grote stroomstoring in het midden van Brabant zat ze zeker een half uur vast op het hoogste punt van de achtbaan. "We hebben in ieder geval een goed verhaal."

Ze kan er inmiddels hard om lachen. "Maar op het moment zelf was er best wat paniek", geeft Julia toe. "We hadden heel veel zin in een ritje in de Python. Maar toen we bijna boven waren, vielen we plots stil. Een kleine storing, dachten we op dat moment nog."

Maar al snel werd duidelijk dat het om grotere problemen ging. "We zagen op onze telefoons dat het ook buiten het park raak was. Toen begonnen sommige mensen wel te huilen. Er zaten ook best wat kinderen in."