Ravage na ongeluk in Tilburg waarbij bestuurder en bijrijder gewond raken

Bij een ongeluk op de Ringbaan-Zuid in Tilburg zijn dinsdagavond iets na half elf twee gewonden gevallen. Het gaat om de bestuurder en zijn bijrijder die door onbekende oorzaak met hun auto in een slip raakten. De wagen verloor bij het ongeluk een wiel en belandde uiteindelijk via de middenberm op zijn kop op de weg.

Een en ander had een enorme ravage tot gevolg. Zo raakte de wagen in de middenberm een lantaarnpaal die afbrak. Volgens onze 112-correspondent lukte het de gewonden om zelf uit de auto te komen. Vervolgens zijn ze met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Brokstukken over de weg

Op de Ringbaan-Zuid lagen na het ongeluk over de gehele rijbaan brokstukken, pollen gras en glas. Bij het ongeluk waren, voor zover bekend, geen andere weggebruikers betrokken.

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision.