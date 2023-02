Stomdronken automobilist wordt van A2 gehaald, stapt daarna gewoon weer in

Een dronken automobilist van 63 uit Den Bosch maakte het dinsdag wel heel bont. Aan het eind van de middag werd de man door agenten van de snelweg A2 bij Vught gehaald. Maar nadat hij was gehoord op het politiebureau, stapte hij 'gewoon' opnieuw in zijn auto om naar huis te rijden. Dit terwijl zijn rijbewijs net was ingenomen en hij een rijverbod opgelegd had gekregen. Ver kwam hij dan ook niet.

Op de snelweg A2 viel het rijgedrag van de dronken man die middag meerdere bestuurders op. Niet zo gek, want hij reed daar met een snelheid van ver onder de vijftig kilometer per uur. Gewaarschuwde agenten kregen de bestuurder uiteindelijk bij Vught in het vizier. Maar het kostte nog heel wat moeite hem te laten stoppen. Het volgteken om hem te laten stoppen op de vluchtstrook, bleek niet genoeg. Agenten voelden zich genoodzaakt de bestuurder midden op de drukke snelweg tot stoppen te dwingen. Daar wisten ze de man uit zijn auto te halen. Zes keer te veel gedronken

Zowel de bestuurder als zijn auto werden vervolgens meegenomen naar het bureau. Daar bleek de Bosschenaar met zes keer de toegestane hoeveelheid alcohol op achter het stuur te hebben gezeten. Reden voor een proces verbaal, het innemen van zijn rijbewijs en het opleggen van een rijverbod. Bij dat laatste legde de man zich volgens de politie niet zomaar neer. Hij bleef erbij naar huis te willen rijden. Terwijl agenten hem zeker tien keer hadden uitgelegd wat hiervan de consequenties zouden zijn. Hij zou dan immers niet alleen strafbaar zijn voor het rijden onder invloed van alcohol, maar ook voor het rijden zonder geldig rijbewijs én het rijden tijdens een rijverbod. Overtredingen waarvoor justitie gevangenisstraffen eist. Als hij toch in zijn auto zou stappen en naar huis zou rijden, zou zijn auto bovendien in beslag worden genomen. Gehoord en weg...

Ondanks de vele waarschuwingen liep de man meteen naar zijn auto, toen hij weg mocht uit het politiebureau. Hij wilde instappen en wegrijden. Agenten waarschuwden hem opnieuw dit niet te doen. Maar hij luisterde niet. Agenten hadden hier al op gerekend en reden hem direct klem toen hij begon te rijden. Ver kwam hij dus niet. Het aanhouden van de automobilist lukte vervolgens niet zonder slag of stoot. Zo weigerde hij bijvoorbeeld uit zijn auto te komen. Terug op het bureau bleek uiteindelijk dat de alcohol nog niet uit zijn bloed was. Al kwam het alcoholpromillage iets lager uit dan enkele uren eerder. Binnenkort voor de rechter

Woensdagochtend mag hij zijn keuzes tijdens een verhoor opnieuw uitleggen. Ook moet de Bosschenaar zich binnenkort bij de rechter verantwoorden voor zijn gedrag.