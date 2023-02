Grote inval bij autobedrijf in Berlicum

De politie is woensdagochtend autobedrijf Always Better Cars in Berlicum binnengevallen. Er zijn veel agenten op de been. Waarom de inval is gedaan wil de politie niet zeggen.

De actie is onderdeel van een lopend politieonderzoek, laat een woordvoerder weten. Tientallen agenten doen onderzoek bij het bedrijf aan de Overbeeke in Berlicum. Er worden verhuisdozen met spullen naar buiten gebracht. De inval begon woensdag al vroeg in de ochtend. Op het terrein waar het autobedrijf is gevestigd, zitten meerdere bedrijven. Die zouden niks met de inval te maken hebben.