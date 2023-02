Crispijn Ariëns wint Alternatieve Elfstedentocht

Crispijn Ariëns is de winnaar van de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee. De 33-jarige marathonschaatser uit Boxtel bleek de snelste op de eindsprit na een tocht van 200 kilometer.

De schaatser van ploeg Reggeborgh pakte in 2017 ook de overwinning in de tocht. Zijn sprintzege kwam deze keer tot stand na een levendige wedstrijd. Op de zonovergoten Weissensee was er al vroeg een kopgroep van zestien rijders weg, die tot de laatste 30 kilometer voorop bleef maar uiteindelijk werd ingerekend door met name de ploegen van Reggeborgh en Royal A-ware.

In de laatste ronden veranderde het beeld vooraan steeds maar het liep toch uit op een sprint waarin Ariëns in de laatste 100 meter Harink achterhaalde. "Ik heb hem al twee keer met een heel klein verschil verloren en dat wilde ik niet opnieuw meemaken", vertelde Ariëns, die achter de finish zijn tranen de vrije loop liet.

"Het hele jaar doe je hier alles voor, laat je hier alles voor. Dan is het zo mooi als het allemaal lukt op de dag waarop je graag goed wil zijn." Vaak rijdt hij in dienst van mannen als Gary Hekman, Evert en Bart Hoolwerf.

"Maar je weet dat je inspanningen een keer worden terugbetaald. Nu was het de dag voor mij. De hele ploeg heeft alles gegeven om mij te helpen. Ik ben zo gelukkig dat ik voor de tweede keer de voor mij belangrijkste wedstrijd in het marathonschaatsen heb kunnen winnen."

Anders dan normaal

De Alternatieve Elfstedentocht is de langste van de zes grandprix-wedstrijden die worden verreden op de Weissensee en in het Zweedse Lulea.

Het programma in Oostenrijk werd de afgelopen dagen in de war gegooid. Het had zo hard gesneeuwd dat er afgelopen week niet geschaatst kon worden op het bergmeer. Daardoor werd alleen zondag het Open NK verreden en maandag de Aart Koopmans Memorial.