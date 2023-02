Superfan Henny kan al maanden niet naar haar club: 'Hele huis is blauw-wit'

Henny's keuken? Die is blauw-wit. Net als haar nagels. En zelfs de kist waarin haar man werd opgebaard, had de kleuren van FC Eindhoven. Kortom: de club is haar alles. Des te pijnlijker dat de superfan in hart en nieren nu al maanden alle wedstrijden moet missen.

Sven de Laet & Studio 040 Geschreven door

Dat komt allemaal door het vervoer naar het stadion. Henny is door haar handicap namelijk afhankelijk van de Taxbus, een taxiservice voor mensen op leeftijd of met een fysieke beperking. "Dan moest ik wel uren van tevoren al klaarstaan", vertelt ze aan Studio 040. "Soms kwam ik om vier uur al aan, terwijl de wedstrijd 's avonds pas begon." En na het laatste fluitsignaal was dat niet anders. "Eén keer werd ik pas na middernacht opgehaald. Heb ik daar vanaf kwart voor negen in de regen staan wachten."

"Voortaan mocht ik pas komen op het moment dat de hekken opengaan."

Heel vervelend, maar Henny had het graag over voor haar grote liefde. Alleen bij de club dachten ze daar anders over. "Een paar maanden geleden kwam het hoofd van de beveiliging naar me toe. Die vertelde dat een aantal mensen niet meer wilden dat ik zo vroeg al in het stadion was. Voortaan mocht ik pas komen op het moment dat de hekken opengaan." Maar dát is met de Taxbus dus onmogelijk. Tot groot verdriet van Henny. "Als ik daaraan denk, komen de tranen. Ik slaap er gewoon niet van. FC Eindhoven is álles voor mij."

"We willen Henny graag weer welkom heten in het stadion."

Uit wanhoop probeerde ze de directeur te mailen en bellen. Maar ook die had niet de gouden oplossing. FC Eindhoven laat in een reactie weten de situatie te betreuren. "Henny is er soms al heel vroeg, en moet dan geholpen worden. Terwijl er ook wedstrijdvoorbereidingen zijn", legt een supporterscoördinator uit. Toch gloort er voorzichtig wat hoop aan de horizon. "We kijken nu naar oplossingen. Er lopen gesprekken met Taxbus en we bekijken met een sponsor wat die kan betekenen. We willen Henny graag weer welkom heten in het stadion."

Henny is er kapot van dat ze niet meer naar haar club kan (foto: Studio 040).