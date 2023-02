Iedere ochtend en avond aansluiten in de file: 'Dit houdt nooit meer op'

Het is dinsdagochtend weer druk op de snelwegen in onze provincie. Dat is niet ongewoon. Brabant is de provincie waar de meeste files staan, zo ziet de ANWB al jaren. Komt er ooit een einde aan die enorme drukte op onze snelwegen? Verkeersdeskundige Ruud Hornman en manager verkeersinformatie ANWB Arnoud Broekhuis denken van niet. Maar er zijn wel kleine dingen die we kunnen doen.

Allereerst: waarom is het in onze provincie altijd zo druk op de weg? Beide deskundigen noemen meerdere oorzaken. Zo is onze provincie een plek waar heel veel transport doorheen gaat. "En zolang we blijven autorijden en online spullen blijven bestellen, houden we dit probleem", stelt Arnoud Broekhuis van de ANWB. Volgens verkeersdeskundige Ruud Hornman wint de auto het nog altijd van het openbaar vervoer als het om kosten, comfort en reistijd gaat. En wat dacht je van het massale woon-werkverkeer? Hornman: "Mensen kiezen er zelf voor om ver van hun werk te wonen. Een uur rijden van je huis naar je werk vinden we tegenwoordig allemaal acceptabel. Maar het gekke is dat die mensen de grootste klagers zijn als ze in de file staan." Volgens Hornman komt het ook door ons rijgedrag. "Ik word er weleens moedeloos van", zegt hij met een diepe zucht. "Als het verkeer dichtslibt, zijn er mensen die steeds van baan wisselen en door het verkeer zwalken, omdat ze denken dat ze dan sneller gaan. Dat zorgt juist voor schokgolfjes in het verkeer, wat de file erger maakt."

"Het wordt voorlopig alleen maar drukker in Nederland."

Drukke ochtend- en avondspitsen zijn het gevolg. Kan dit probleem ooit worden opgelost? "Ik verwacht van niet", zegt Broekhuis van de ANWB. "Het wordt voorlopig alleen maar drukker in Nederland." Verkeersdeskundige Hornman zegt zelfs dat hij de hoop heeft opgegeven. "Ik denk dat we er niets aan kunnen doen", stelt hij. "De files stoppen nooit." Toch worden er maatregelen genomen om files op de snelwegen terug te dringen. Denk aan de plannen om de A58 tussen Tilburg en Eindhoven te verbreden. Deze snelweg staat al jarenlang hoog in de file top-10. "Pappen en nathouden", noemt Hornman zulke maatregelen. "Als je overal stukjes asfalt bijplakt, komen er alleen maar meer auto's op de weg." Arnoud Broekhuis van de ANWB is het daar niet helemaal mee eens. Volgens hem moeten sommige snelwegen echt wel verbreed worden. "Je moet niet alles verbreden, alleen een aantal knelpunten." Dat zijn snelwegen met twee rijstroken waar verkeer regelmatig vastloopt, zoals dus de A58. "Op die wegen is veel transport. Als een vrachtwagen een andere vrachtwagen inhaalt, wordt verkeer daarachter gehinderd. Met drie rijbanen heb je een betere doorstroming."

"Alles bij elkaar zou al een heel stuk helpen."