'Carnaval verbieden' of 'hek om Brabant', eindelijk valt er wat te kiezen

In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen in maart, hebben de meeste politieke partijen al een verkiezingsprogramma gepubliceerd. Weinig mensen hebben tijd en zin om al die programma’s door te spitten. Wij namen de moeite voor je en vonden deze vijf opmerkelijke punten.

1. 'Carnaval moet verboden worden'

Jezus Leeft gebruikt de Bijbel als richtlijn voor haar verkiezingsprogramma’s. Bij een Bijbelse leefwijze past het vieren van carnaval niet. “Wij geloven niet dat je als overheid moet faciliteren dat mensen wild gaan feesten”, laat de partij weten. “Carnaval vieren past niet bij de Bijbelse principes die wij uit willen dragen.”

2. 'Meer ruimte voor campers'

De SP wil dat er meer overnachtingsplakken voor campers komen. In het programma schrijft de partij dat dit ook een eventueel verdienmodel kan zijn voor stoppende boeren. Gemeenten en de provincie moeten daarom voorlichting gaan geven aan boeren over het starten van camperstallingen en camperplaatsen.

3. 'Hondenbelasting afschaffen voor ouderen'

Omdat huisdieren vereenzaming tegengaan, vindt de ouderenpartij 50PLUS dat de hondenbelasting voor ouderen afgeschaft moet worden. Ook pleit de partij voor een bijdrage aan de rekening bij de dierenarts. Overigens gaat de provincie niet over de hondenbelasting, die wordt door gemeenten zelf bepaald.

4. 'Kunstenaars betrekken bij grote problemen'

GroenLinks wil naast experts en belanghebbenden ook kunstenaars betrekken bij de grote maatschappelijke problemen. De partij hoopt hiermee tot creatieve oplossingen te komen voor bijvoorbeeld het tekort aan woningen en het afnemend aantal dier- en plantensoorten.

5. 'Een hek om Brabant heen tegen wolven'

De wolf en wat we met hem moeten is nog altijd een ‘hot topic’ voor politieke partijen. Waar de ene hem het liefst de ruimte geeft, wil de ander het dier het liefst meteen afschieten. Jezus Leeft komt met een creatieve oplossing: een hek om Brabant heen, zodat de wolf de provincie niet binnen komt. Wat we moeten als er een wolf in Brabant is, die er door het hek niet meer uit kan, staat niet in het partijprogramma van Jezus Leeft.