Monumentale iep bij kerkhof vernield met kettingzaag, moet worden gekapt

1/4 De enorme iep bij het kerkhof in Hooge Mierde is donderdag geveld

Een enorme iep vlakbij het kerkhof in Hooge Mierde is woensdag met een kettingzaag vernield. De schade aan de boom is onherstelbaar. De gemeente kon daarom niet anders dan de boom donderdag meteen te rooien. Naar de dader wordt gezocht, zo laat de gemeente op Twitter weten.

De boom is op ongeveer een meter hoogte bewerkt met een kettingzaag. Rondom de stam is een diepe zaagsnede aangebracht. "Hierdoor is de iep niet meer levensvatbaar en kan een gevaar vormen bij wind. Hij wordt nu uit nood gekapt", zo schrijft de gemeente.

Kapvergunning

De vernielde boom staat op de hoek van de Averbodelaan en Floreffestraat. Daar ligt ook het kerkhof. Enkele nabestaanden hadden overlast van de boom bij het onderhoud van een graf. Vooral de voortdurende vogelpoep op de graven was een bron van ergernis.

Nabestaanden vroegen een kapvergunning aan. B en W wilden daaraan meewerken, maar daar kwamen bezwaren tegen. "Die procedure was nog niet afgerond", zegt de voorlichter van de gemeente.

De bewoner van het huis dat het dichtste bij de boom staat, moest van een journalist horen dat de boom is vernield.

"Ik zag de mannen van de gemeente aan het werk en dacht dat ze gewoon aan het snoeien waren. Ik ben niet zo vaak thuis, dus had het nog niet meegekregen. Wel weet ik dat er mensen geklaagd hebben over de boom. Zelf heb ik er geen last van en ik vind het wel jammer als hij wordt omgezaagd." Hij denkt dat de daders in het dorp snel bekend worden.

Verbazing

Wie de boom heeft vernield en waarom is niet bekend. De gemeente heeft aangifte gedaan. "Er loopt nu een onderzoek. Wij nemen de zaak hoog op en stellen alles in het werk de dader te vinden. Bij iedereen is de verbazing groot dat iemand zoiets doet. Hoe kun je dit in hemelsnaam doen", aldus de voorlichter.

Of er een nieuwe boom terugkomt op de plaats van de iep, weet de gemeente niet. "Volgens de groenverordening van de gemeente plaatsen we voor iedere gekapte boom twee nieuwe bomen terug. Op welke plek die komen, moeten we nog zien", aldus de voorlichter.