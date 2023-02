Leutig gekleed met carnaval: dit zijn dé trends van 2023

Nog heel even wachten en dan is het weer carnaval. Daarbij hoort natuurlijk een mooi ‘pekske’. Ieder jaar komen de hipste, grappigste en uniekste carnavalsoutfits voorbij. Hein Wouters van Robbies Feestkleding in Hoogeloon is er klaar voor en laat ons de trends zien van dit jaar.

Na een winterslaap van twee jaar is het nu weer tijd om flink uit te pakken, merkt Wouters. “Carnaval staat voor de deur en dus komen mensen een nieuwe carnavalsoutfit scoren. “Het is gigantisch druk. Het begint bij iedereen weer te kriebelen. Je merkt dat na twee jaar corona mensen wel echt iets willen uitgeven en gespaard hebben voor carnaval. We zien mensen in grote groepen hiernaar toe komen. Van vroeg tot laat is het stormloop.” Bezoekers van de feestkledingwinkel hebben volop keuze. “We hebben van alles, maar de klassiekers blijven het goed doen: een boerenkiel of carnavalsjasje bijvoorbeeld.” Naast de klassiekers heb je natuurlijk ook nog de échte carnavalstrends. “Makkelijke outfits die je aankleedt met accessoires zijn echt populair dit jaar. Kleding in het thema ‘foute party’, trainingspakken en jasjes doen het heel goed.” Wouters en zijn collega Anja van Doorn hebben de meest populaire carnavalsoutfits van 2023 aangetrokken en vertellen kort waarom dit dé trends zijn voor dit carnavalsseizoen. 1. De onesies met humor

“We zien dat carnaval steeds meer buiten wordt gevierd. Veel jeugd gaat naar festivals, maar ook is er veel feest op straat. Mensen willen dan graag een warme outfit aan. De onesies zijn dan een geweldige outfit met humor, want je hebt ze in verschillende leuke thema’s. Zo kun je naar de haaien of op de eieren met de trip kip.”

2. Trainingspakken

“Ook trainingspakken zijn populair. Ze zijn er in vele soorten en maten. Een voordeel is dat ze niet te lastig aan te trekken zijn en lekker zitten. Je kunt er veel accessoires bij zoeken, zoals kettingen en brillen. Een voorbeeld is de kroegentijger.”