Meeste nieuwe woningen in 25 jaar, maar grote zorgen voor de toekomst

Er kwamen het afgelopen jaar 13.850 woningen bij in onze provincie. Dat is de grootste groei in 25 jaar. Goed nieuws, maar tegelijkertijd zijn er ook zorgen voor de toekomst. “De woningmarkt zit in zwaar weer.”

De cijfers over afgelopen jaar:

Er werden er in Brabant 12.250 nieuwbouwwoningen opgeleverd.

Er kwamen ook 3450 woningen bij, bijvoorbeeld door het ombouwen van leegstaande kantoren en winkels.

Er verdwenen ook 1.850 woonplekken, bijvoorbeeld doordat ze werden gesloopt.

Het aantal woningen groeide per saldo met 13.850 tot een totaal van 1.178.300 woningen.

Tweede plek

Die groei is nog hoger dan een jaar eerder. Toen ging om het 13.000 woningen. Ook vergeleken met de rest van het land deed Brabant het goed met een groei van 1,2 procent. Alleen in Flevoland kwamen er relatief nog meer woningen bij (1,8 procent).

Gedeputeerde Erik Ronnes van Ruimte en Wonen is tevreden. “De laatste jaren laten we prima scores zien. Dit zijn aantallen die we ook de komende jaren nodig hebben.”

Onhaalbare afspraken

Daar slaat hij de spijker op zijn kop. Niet alleen is de vraag naar woningen enorm, er zijn ook harde afspraken gemaakt met het Rijk. Zo moeten er tot en met 2030 130.600 woningen bijgebouwd worden in Brabant. Gemiddeld komt dat neer op zo’n 14.500 woningen per jaar.

In 2022 kwamen we dus dicht bij dat getal, maar de komende jaren kan dat weleens totaal anders zijn. “Het is voor iedereen duidelijk dat de woningmarkt in zwaar weer zit. Het aantal bouwvergunningen is flink teruggelopen, net als het aantal woningen dat in aanbouw is. Hierdoor zullen er dit jaar maar zo’n 10.000 woningen bij komen.”

Focus op flexwonen

Een stuk minder dan nodig. En dus moet Ronnes hard op zoek naar oplossingen. “Ik zie flexwoningen als middel om toch zo dicht mogelijk bij die grens te komen."

Flexwoningen zijn tijdelijke huizen, in de meeste gevallen bedoeld voor spoedzoekers. Denk aan gescheiden ouders, starters op de woningmarkt of statushouders. "Komend jaar willen we de plannen daarvoor samen met gemeenten door heel Brabant versnellen.”