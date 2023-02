Hardloper geschept door automobilist in Vught

Een hardloper is donderdagavond op de Lunettenlaan in Vught geschept door een automobilist. De man raakte zwaargewond.

Het slachtoffer rende samen met een vrouw over de Lunettenlaan. De automobilist zag de hardlopers over het hoofd en raakte de man. De vrouw bleef ongedeerd. Het is niet duidelijk of de hardlopers verlichting bij zich droegen.

Meerdere ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk. De traumahelikopter landde in de buurt van de gevangenis.