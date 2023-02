Brandweerauto op weg naar spoedgeval botst op boom

Een brandweerauto op weg naar een spoedgeval is donderdagavond in Nuenen tegen een boom gebotst. De brandweerman achter het stuur bleef ongedeerd.

De Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) van de brandweer was met spoed op weg was naar een melding in Nuenen. Kort voor half negen raakte hij op de Pastoorsmast van de weg en knalde op een boom. Door de openklappende airbags kwam hij er zonder kleerscheuren vanaf.

Kort na het ongeluk werd hij door de politie opgepikt. De agenten brachten hem alsnog naar de melding bij de fabriek van Friesland Campina aan de Gulberg in Nuenen. Daar had een medewerker een hete, bijtende vloeistof over zich heen gekregen. De werknemer raakte zwaargewond. Hij werd direct door collega's onder de douche gezet. Daarna namen de hulpdiensten de zorg over het slachtoffer over. De medewerker is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweerman is bij terugkomst bij zijn bus uit voorzorg nog nagekeken door ambulancepersoneel.