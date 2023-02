Sensationele uitgooi nekt Van Gerwen in finale eerste Premier Leagueronde

Michael van Gerwen is er donderdagavond niet in geslaagd de eerste speelronde van de Premier League darts 2023 op zijn naam te schrijven. Aan die dartscompetitie doen de acht best presterende darters van de bond PDC mee. Van Gerwen bereikte donderdagavond wel de finale, maar ging daarin onderuit tegen nieuwkomer Chris Dobey.

Van Gerwen begon de dartsavond met een fraaie zege op regerend wereldkampioen Michael Smith. De Vlijmenaar, die begin januari de WK-finale nog verloor van 'Bully Boy' was nu met 6-3 te sterk voor de Engelsman. Een ronde later klopte Van Gerwen ook de Belg Dimitri van den Bergh - die in de eerste ronde had afgerekend met de Welshman Jonny Clayton - met 6-4.

Uitgooi van 160

Voor aanvang van de finale gold 'MVG' - de regerend Premier League-kampioen - als favoriet, maar Dobey liet zien in vorm te zijn. Nadat 'Mighty Mike op een 1-0 voorsprong was gekomen, maakte de Engelsman gelijk via een fraaie 170-finish. Vervolgens liep Dobey dankzij onder meer een twaalfdarter uit naar een 3-1 voorsprong.

Dat liet Van Gerwen niet op zich zitten. Via een 114-finish kwam hij terug tot 3-3. Daarna ging het duel gelijk op, maar in de laatste leg maakte Dobey het verschil door knap 160 uit te gooien.

'Sky high'

De Engelsman sprak na afloop van 'een droom'. "Ik moest die 160 uitgooien, want Michael stond op een 127-finish en hij is goed in staat dat uit te gooien", legde Dobey - die kort geleden al het Masters-toernooi op zijn naam schreef - uit.

De Engelsman delft vaak het onderspit als hij het tegen 'MVG' moet opnemen. "Maar op dit moment is mijn zelfvertrouwen sky high. Ik heb laten zien dat ik mijn plaats in de Premier League verdien."

'Je wint de Premier League niet op een avond'

Van Gerwen benadrukte na de verloren finale dat je de Premier League niet op een avond kunt winnen. "Het gaat erom dat je de finales van speelronden bereikt en zo punten voor de ranglijst verdient."

De volgende speelronde van de Premier League darts wordt afgewerkt in Cardiff, in Wales.