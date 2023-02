Dit station krijgt als enige in Nederland een onvoldoende van de reizigers

Reizigers vinden station Lage Zwaluwe het minst aantrekkelijke station in Nederland. Dit blijkt uit de Stationsbelevingsmonitor 2022, een onderzoek van I&O Research in opdracht van NS en ProRail onder 85.000 treinreizigers.

Station Lage Zwaluwe krijgt als enige station in Nederland een onvoldoende als rapportcijfer, een 5,2. Dat was in 2020 ook al zo.

Hub

Ondanks dat het perron vernieuwd is en er LED-verlichting gehangen is, blijft het station volgens de NS last houden van het feit dat het op afstand van het dorp ligt en naast de snelweg. "Reizigers vinden het station wel overzichtelijk en makkelijk om in de trein te komen.” De gemeente Moerdijk heeft plannen met het station. Het moet een ‘hub’ worden waar verschillende vervoersmiddelen samenkomen. Daarnaast moet de sociale veiligheid verbeterd worden.

Het meest gewaardeerde station van Nederland is Klimmen-Ransdaal in Limburg. Dat wordt beloond met een 8,3. "Reizigers waarderen dit station vanwege zijn mooie ligging in het heuvelige landschap en vanwege het monumentale stationsgebouw uit 1913 met restaurant en terras op het perron."

Groene aanslag

In vergelijking met vijf jaar geleden is Tilburg Reeshof de grootste stijger op de ranglijst. Dit station krijgt dit jaar een 7,3 als rapportcijfer van de reizigers, bijna een punt meer dan in 2017. “Reizigers vinden dit een overzichtelijk station, waar je goed informatie in kan vinden”, zegt NS-woordvoerder Arno Leblanc.

Daarnaast wordt de omgeving goed beoordeeld. “De gemeente Tilburg heeft de stationsomgeving opnieuw ingericht. Er zijn nieuwe planten, bomen en banken geplaatst. En wij hebben de randen van het stationsgebouw extra laten schoonmaken omdat er groene aanslag op zat.”

Brabantse top drie

Ten opzichte van vorig jaar doet ook Ravenstein het erg goed. Dat station staat in de top drie van meest gewaardeerde stations in Brabant. Reizigers geven Ravenstein een 7,6. “In 2018 is dit station nog vernieuwd en afgelopen jaar is de overweg beter toegankelijk gemaakt voor mensen met een beperking. Daarnaast is het onkruid uit de fietsenstalling gehaald.”

Station Deurne is het meest gewaardeerde station in Brabant. Dit station wordt omschreven als ruimtelijk en overzichtelijk. De top drie wordt gecompleteerd door station Breda.