Grote brand in loods, rookwolken zijn vanaf de A50 te zien

Foto: Marco van den Broek/SQ Vision. Foto: Marco van den Broek/SQ Vision. Foto: Marco van den Broek/SQ Vision. Foto: Marco van den Broek/SQ Vision. Foto: Marco van den Broek/SQ Vision. Volgende Vorige 1/5 Foto: Marco van den Broek/SQ Vision.

In een loods aan de Sonhofweg in Uden woedde vrijdagochtend een grote brand. Daarbij kwamen grote zwarte rookwolken vrij, die vanaf de A50 te zien waren. De brandweer was massaal aanwezig. Rond twaalf uur was de brand onder controle. De brandweer laat de loods gecontroleerd uitbranden.