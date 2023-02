Opvallend veel Brabanders met longkanker, maar huidkanker staat bovenaan

Er is vorig jaar weer bij meer mensen in Brabant kanker vastgesteld dan een jaar eerder. Het aantal mensen dat die diagnose kreeg, steeg naar 18.500. Dat zijn 200 patiënten meer dan het jaar ervoor. Huidkanker staat in Brabant, net als in de rest van Nederland, op nummer één. Daarna volgt longkanker, wat hier opvallend genoeg veel meer voorkomt dan in de rest van ons land.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland. De stijging van het aantal diagnoses is volgens Ignace de Hingh, oncologisch chirurg bij het Catharinaziekenhuis, logisch te verklaren. We worden namelijk steeds ouder en kanker komt vooral op latere leeftijd voor.

“De vijftigplussers van nu gingen dertig jaar geleden steeds vaker op vakantie naar de zon", legt De Hingh uit. "Toen waren de gevaren nog niet zo bekend, dus bij die generatie neemt het aantal kankerdiagnoses nog toe." Tegenwoordig smeren we steeds beter met zonnebrandcrème en dat lijkt z'n vruchten af te werpen. "Want het aantal mensen met kanker dat jonger is dan vijftig daalt", aldus de chirurg.

Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker. In Brabant kwamen er vorig jaar 3500 nieuwe patiënten bij. Huidkanker wordt vooral veroorzaakt door schadelijke uv-straling. Teveel in de zon of onder de zonnebank liggen dus. Maar de gevolgen daarvan merk je vaak pas na tien tot twintig jaar.

Na huidkanker staat in onze provincie longkanker bovenaan in de lijst. Vorig jaar werden daar 2500 mensen mee gediagnosticeerd en dat is opvallend veel volgens De Hingh. “Waar in de rest van Nederland borstkanker en prostaatkanker na huidkanker het meeste voorkomen, is dat in Brabant longkanker."

Begin deze eeuw werd er in Brabant bovengemiddeld veel gerookt en dat is volgens hem de oorzaak. Waarom hier zoveel gerookt werd vindt hij lastig te zeggen, maar het zou kunnen komen door de traditionele tabaksindustrie in Brabant. "Ik heb dat zelf niet onderzocht, maar Otto Visser (hoofd kankerregistratie IKNL, red.) heeft die link wel gelegd. In Tilburg, Eindhoven en Breda zien we ook veel meer longkanker. Daar is het echt een groot probleem."