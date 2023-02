Wat zijn die mysterieuze rode lampjes boven West-Brabant?

Mysterieuze rode lampjes hielden verschillende bewoners van Midden- en West-Brabant deze week meerdere avonden bezig. Vanuit onder andere Roosendaal, Bergen op Zoom en Oudenbosch kwamen meldingen binnen van mensen die de lampjes aan de donkere hemel hadden gezien.

Eric Vorstenbosch van vliegbasis Gilze-Rijen weet waar het om gaat. "Het waren Amerikaanse Apache-gevechtshelikopters", vertelt de woordvoerder. "Elk vliegtuig heeft zo'n rood lampje zodat je kan zien van welke kant je het vliegtuig benadert."

Nachtzichtapparatuur

"Met vier Apaches werden de afgelopen twee weken 'boven water-kwalificatietrainingen' gehouden boven de Noordzee", legt Vorstenbosch uit. "De normen van boven water vliegen zijn anders dan boven land. Dat kun je beter hier trainen dan in het midden van Duitsland."

Dit vliegen deden de Amerikanen de eerste week overdag en deze week 's avonds. "In het duister vlogen ze met nachtzichtapparatuur."

Logeren

Voor deze wisselende momenten was gekozen omdat de omstandigheden op zee van tijd tot tijd verschillen. "De ene keer is de zee glad, een andere keer heb je te maken met golfslag. Daarnaast is het boven water veel lastiger om hoogte in te schatten en kan de horizon moeilijker zichtbaar zijn.”

Inmiddels zijn de Apaches terug naar Duitsland, waar de Amerikanen - die vanwege deze oefening twee weken logeerden op vliegbasis Gilze-Rijen - een legerbasis hebben.