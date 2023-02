Van Nistelrooij probeert druk weg te nemen bij PSV in aanloop naar topper

Het is aanhaken of afhaken voor PSV in de topper tegen Feyenoord. Maar toch wil trainer Ruud van Nistelrooij niet te veel druk leggen op deze wedstrijd. Volgens de oefenmeester is zijn selectie gefocust op de wedstrijd en niet bezig met eventuele gevolgen bij een nederlaag.

PSV staat vier punten achter op koploper Feyenoord en mag zondag niet verliezen om af te haken in de titelstrijd. Van die druk is nog weinig merkbaar in Eindhoven. “Er is juist veel rust. Iedereen vindt het fijn dat de selectie voor het restant van het seizoen duidelijk is. Natuurlijk is iedereen gemotiveerd richting zondag.” Van Nistelrooij vervolgt zijn verhaal. “We moeten niet te groot denken en niet stilstaan bij een eventueel verlies. Iedereen moet spelen alsof het de zijn laatste wedstrijd is, maar zich vooral niet druk maken om de gevolgen.”

"Feyenoord is de topfavoriet voor de titel."

Maar wie realistisch kijkt weet dat als PSV verliest, het de titel zo goed als kan vergeten. Feyenoord is dit seizoen voorlopig de beste en volgens de trainer is de club uit Rotterdam zelfs te bescheiden. “Feyenoord is de topfavoriet voor de titel. Maar ze zijn zelf nog te bescheiden. Geen woorden maar daden, zeggen ze daar niet voor niks”, vertelt hij met een glimlach.

"Het is nog aankijken of we met ze kunnen beginnen."