Robert sleept Bosch' embleem mee naar Curaçao, speciaal voor de koning

Het is niet elke dag dat je Koning Willem-Alexander tegen het lijf loopt, en zeker niet dat je ook nog een speciaal souvenir uit Den Bosch aan hem mag geven. Het overkwam Bosschenaar Robert van Straaten donderdag op het Gouvernementsplein in Curaçao. "Ik had het Bossche driekoningen-embleem speciaal hiervoor meegenomen."

Genietend van zijn vakantie op Curaçao had Robert toch een plan achter de hand om zo de Bossche intocht te delen met de koning. "Ik wist dat hij hier naartoe zou komen terwijl wij hier zouden verblijven", zegt hij. "Dus ik had het carnavalsembleem maar meegenomen." Met het embleem op zak ging hij naar kleinschalige ceremonie om zijn kans te pakken. Tijdens zijn bezoek aan Curaçao was het koninklijk gezelschap aanwezig in de wijk Punda, om een herdenkingsmunt te slaan ter ere dat Willemstad al 25 jaar bestaat als UNESCO werelderfgoed . "Ik stond maar een paar meter van hem af, het was niet druk", aldus de Bosschenaar.

"Wij hebben drie koningen, u bent mijn vierde koning."

"Majesteit, mag ik u iets aanbieden?", zei hij na de ceremonie. "De koning kwam gelijk naar mij toe, hij was heel ontspannen." Robert vertelt dat hij er meteen een grapje van had gemaakt: "Wij hebben drie koningen, u bent mijn vierde koning." Willem-Alexander stopte het embleem daarna lachend in zijn zak. Robert is de voorzitter van Driekoningen Den Bosch waar elk jaar, sinds 1930, een intocht wordt gehouden. In de intocht is te zien dat de drie wijzen Caspar, Baltazar en Melchior uit het Oosten door de stad trekken met kamelen, schapen en paarden, en zo naar de stal gaan om het kerstkindje te bezoeken.

"Volgend jaar ga ik het weer proberen."

Elk jaar geeft de organisatie zo'n driehonderd emblemen weg, en nu heeft Koning Willem-Alexander er ook één. En Robert is van plan om deze traditie door te zetten. "Volgend jaar ga ik weer proberen om een exemplaar aan hem te geven." Er is nog niks over bekend of de koning ooit een keer de driekoningenintocht gaat bezoeken, maar voor Robert is er altijd hoop. "Wij zouden dat super vinden als hij langs zou komen." En of hij klamme handjes had tijdens het schudden? "Nee hoor. Ik was niet zenuwachtig hoor, het was gewoon een unieke ervaring."