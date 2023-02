Hiphoppende oma's mogen naar internationaal hiphoptoernooi

Negen hiphoppende oma's gaan zaterdag meedoen aan een internationaal hiphoptoernooi in Maastricht. De Helmondse dames zijn al behoorlijk op leeftijd. De jongste van het stel is 60 jaar oud en de oudste bijna 82. De hiphopgroep is uitgenodigd door de Amerikaanse organisatie, nadat zij een video hadden gezien op het internet van dansgroep. 4 ever young, zoals de dames zich noemen, had vrijdag haar laatste training en Omroep Brabant was daarbij.