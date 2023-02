Hoogste pokerjackpot ooit valt in casino Eindhoven, bril valt in mosterd

Een 66-jarige man heeft vrijdagavond in Eindhoven de grootste pokerjackpot ooit bij Holland Casino gewonnen. Hij had een zogenoemde straight flush: vijf opeenvolgende kaarten, van ruiten. Daarmee verdiende hij een bedrag van 535.957 euro.

De man en zijn vrouw, die anoniem willen blijven, bleven nuchter onder de winst. "We moeten echt even aan het idee wennen", laten ze weten. "We hebben geen behoefte aan dure kleding of verre vakanties. Een leuke camper die we kunnen delen met de kinderen en kleinkinderen komt er waarschijnlijk wel. En we willen nog een verbouwing thuis doen."

Bij de borrel om de winst te vieren, viel de bril van de vrouw in de mosterd. Maar daar kon ze wel om lachen. "Een nieuwe bril kan er wel vanaf", knipoogde ze.

De pokerjackpot is relatief nieuw. Spelers pokeren dan niet tegen elkaar, maar tegen de bank. Dat gebeurt digitaal op verschillende tafels in het land.