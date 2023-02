Kijk LIVE mee, wint Fem van Empel WK veldrijden in Hoogerheide?

De ogen van wielerfans zijn gericht op Hoogerheide waar het WK veldrijden is. Bij de vrouwen gaat de strijd nu tussen 'onze' Fem van Empel uit Sint-Michielsgestel en Puck Pieterse. Wie is de snelste? Omroep Brabant is er live bij.

Verslaggever Ronald Sträter is in Hoogerheide en praat met voormalig veldrijdster Daphny van den Brand over wat er gebeurt in de race bij de vrouwen. De wedstrijd met voor- en nabeschouwing is online en op het televisiekanaal van Omroep Brabant te volgen.

Wachten op privacy instellingen...