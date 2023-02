Kijk LIVE mee, wint Van der Poel het WK veldrijden in Hoogerheide?

De ogen van de wielerfans zijn massaal gericht op Hoogerheide waar het WK veldrijden plaatsvindt. Bij de mannen gaat de strijd zondagmiddag tussen 'onze' Mathieu van der Poel en de Belg Wout van Aert. Wie is de snelste? Omroep Brabant is er live bij.

De wedstrijd met voor- en nabeschouwing is online en op het televisiekanaal van Omroep Brabant te volgen.

Zaterdag zorgde de 20-jarige Fem van Empel al voor Brabants succes op het WK. Zij won de vrouwenwedstrijd. De geweldenaar uit Den Dungen maakte halverwege de wedstrijd het verschil door na een val van haar concurrente Puck Pieterse een grote voorsprong te nemen op de concurrentie en die gaf ze niet meer uit handen.

Het was de eerste keer dat Van Empel bij de senioren wereldkampioen werd.

Mathieu van der Poel

Deze zondag is het dus aan Mathieu van der Poel om het voorbeeld van Van Empel te volgen. Natuurlijk zenden we ook deze wedstrijd live uit. In de voor - en nabeschouwing schuift voormalig wielrenner Henk Baars aan bij verslaggever Ronald Sträter.

Van Aert boekte al negen overwinningen dit veldritseizoen. Hij versloeg zes keer zijn grote rivaal Van der Poel, maar die heeft nu natuurlijk het thuisvoordeel.